Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетні удари по Запоріжжю: з'явилась інформація про стан постраждалих

Євген КізіловЧетвер, 6 жовтня 2022, 17:40
Ракетні удари по Запоріжжю: з'явилась інформація про стан постраждалих
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня, фото з Telegram Олександра Старуха

Внаслідок ракетних ударів росіян по багатоповерхівкам у Запоріжжі, окрім трьох загиблих, серйозні поранення дістали 9 людей.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Директор Департаменту охорони здоров'я Олексій Кулинич повідомив, що у медичні заклади Запоріжжя доставлено 12 пацієнтів: шпиталізовано 9 пацієнтів, 3 запоріжців після медичного огляду від госпіталізації відмовилися. Стан людей задовільний. Один пацієнт знаходиться у важкому стані. Серед травмованих є двоє дітей – хлопчики 4 років".

Реклама:

Деталі: За інформацією начальника відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анни Ткаченко, внаслідок трагедії є троє загиблих. Особу однієї жінки встановлено.

Наразі на місці влучання російських ракет працюють рятувальники.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: Запоріжжявійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: