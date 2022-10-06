Ракетні удари по Запоріжжю: з'явилась інформація про стан постраждалих

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня, фото з Telegram Олександра Старуха

Внаслідок ракетних ударів росіян по багатоповерхівкам у Запоріжжі, окрім трьох загиблих, серйозні поранення дістали 9 людей.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Директор Департаменту охорони здоров'я Олексій Кулинич повідомив, що у медичні заклади Запоріжжя доставлено 12 пацієнтів: шпиталізовано 9 пацієнтів, 3 запоріжців після медичного огляду від госпіталізації відмовилися. Стан людей задовільний. Один пацієнт знаходиться у важкому стані. Серед травмованих є двоє дітей – хлопчики 4 років".

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Деталі: За інформацією начальника відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анни Ткаченко, внаслідок трагедії є троє загиблих. Особу однієї жінки встановлено.

Наразі на місці влучання російських ракет працюють рятувальники.

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