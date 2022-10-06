Ракетні удари по Запоріжжю: з'явилась інформація про стан постраждалих
Внаслідок ракетних ударів росіян по багатоповерхівкам у Запоріжжі, окрім трьох загиблих, серйозні поранення дістали 9 людей.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram
Пряма мова: "Директор Департаменту охорони здоров'я Олексій Кулинич повідомив, що у медичні заклади Запоріжжя доставлено 12 пацієнтів: шпиталізовано 9 пацієнтів, 3 запоріжців після медичного огляду від госпіталізації відмовилися. Стан людей задовільний. Один пацієнт знаходиться у важкому стані. Серед травмованих є двоє дітей – хлопчики 4 років".
Деталі: За інформацією начальника відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анни Ткаченко, внаслідок трагедії є троє загиблих. Особу однієї жінки встановлено.
Наразі на місці влучання російських ракет працюють рятувальники.
Передісторія:
- У ніч на 6 жовтня російські війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: цілили в інфраструктурні об'єкти, влучили в багатоповерхівки. Багатьох людей врятували з-під завалів.
- Пізніше росіяни завдали нового ракетного удару по Запоріжжю.