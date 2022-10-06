ЗСУ звільнили Греківку в Луганській області - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники звільнили село Греківка в Луганській області.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Греківка звільнена. Тривають важкі бої за інші населені пункти Луганщини.

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Росіяни готуються до тривалої оборони (окопуються, мінують території, стягують резерви), от тільки в ЗСУ плани геть інші)".

Деталі: За словами Гайдая, окупанти тікали з-під Харкова та Лимана на територію Луганщини, тому вибити їх звідти буде важче. Також окупантів більше не здивуєш неочікуваним наступом на цьому напрямку.

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