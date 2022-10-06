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ЗСУ звільнили Греківку в Луганській області - Гайдай

Альона Мазуренко Четвер, 6 жовтня 2022, 17:47
ЗСУ звільнили Греківку в Луганській області - Гайдай
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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники звільнили село Греківка в Луганській області.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Греківка звільнена. Тривають важкі бої за інші населені пункти Луганщини.

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Росіяни готуються до тривалої оборони (окопуються, мінують території, стягують резерви), от тільки в ЗСУ плани геть інші)".

Деталі: За словами Гайдая, окупанти тікали з-під Харкова та Лимана на територію Луганщини, тому вибити їх звідти буде важче. Також окупантів більше не здивуєш неочікуваним наступом на цьому напрямку.

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Що було раніше:

  • Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай напередодні повідомляв про звільнення на Луганщині 6 населених пунктів.
  • За даними Генштабу ЗСУ, поплічники росіян тікають в міру  звільнення тимчасово окупованих територій, зокрема, зі Сватового до Новопскова на Луганщині поїхали три автобуси з прихильниками окупантів.

Теми: Луганська областьдеокупаціяЗбройні силивійна
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