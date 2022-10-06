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Зеленський закликав МАГАТЕ жорстко засудити рейдерство Росії щодо ЗАЕС

Катерина ТищенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 20:31
Зеленський закликав МАГАТЕ жорстко засудити рейдерство Росії щодо ЗАЕС
Зеленський і Гроссі 6 жовтня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав МАГАТЕ жорстко засудити "міжнародне рейдерство" Росії, яка оголосила про передачу Запорізької АЕС у свою власність.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський у четвер провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

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Президент зазначив, що рішення президента РФ Володимира Путіна про передачу Запорізької АЕС у федеральну власність Росії має бути засуджене з боку МАГАТЕ, адже це фактично міжнародне рейдерство.

"Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ щодо цього. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні це – рейдерство", – наголосив Зеленський.

За його словами, єдиною можливістю гарантувати радіаційну безпеку станції, України та Європи є повна демілітаризація території ЗАЕС. Адже, як наголосив Зеленський, там досі перебувають до 500 російських бойовиків.

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Гроссі зі свого боку наголосив, що рішення президента РФ про передачу Запорізької АЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права. Щодо всіх питань, пов’язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною.

Передісторія

  • 5 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.
  • НАЕК "Енергоатом" назвав цей указ нікчемним.
  • Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що Запорізька атомна електростанція є українською, незважаючи на заяви РФ про перехід об’єкта під її контроль.

Теми: ЗеленськийЗАЕСМАГАТЕ
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