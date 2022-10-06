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ЗСУ з 1 жовтня звільнили на Херсонщині понад 500 квадратних кілометрів – Зеленський

Катерина ТищенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 22:57
Володимир Зеленський, фото ОП

З 1 жовтня тільки на Херсонщині ЗСУ звільнили понад 500 квадратних кілометрів території й десятки населених пунктів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Тільки за час від 1 жовтня й тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Є успіхи й на східному напрямку. Обов’язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюють окупанти. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму".

Деталі: Зеленський також згадав про іранські безпілотники, які наносять удари по Україні.

"Іран чомусь стверджує, що їх (безпілотників – ред.) у нас немає. Люди їх бачать у небі. Ми їх збиваємо. А нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх справді не було", – сказав президент.

Що передувало: Раніше начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк говорила про понад 400 квадратних кілометрів, які ЗСУ звільнили на Херсонщині з 1 жовтня.

ВІДЕО ДНЯ

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що ЗСУ з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.

Теми: ЗеленськийХерсонська областьдеокупаціяконтрнаступ
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