Удари по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7, ще 5 зникли безвісти

Кількість жертв ракетних ударів росіян по житлових будинках у Запоріжжі зросла до 7, ще 5 осіб вважаються зниклими безвісти.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно: "На превеликий жаль, маю повідомити, що кількість жертв терористичного обстрілу центра міста збільшилась. Підтверджено загибель 7 мешканців обласного центру, ще мінімум 5 осіб вважаються зниклими безвісти.

Наразі продовжується розбір завалів, після чого можливо буде встановити точну кількість загиблих та постраждалих".

Деталі: Старух додав, що завдяки оперативній роботі спеціальних служб, рятувальників та лікарів вдалося врятувати 21 людину, яким вже надали необхідну допомогу.

Постраждалих внаслідок обстрілів міська влада влаштовує у центри тимчасового розміщення.

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