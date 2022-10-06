Удари по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7, ще 5 зникли безвісти
Кількість жертв ракетних ударів росіян по житлових будинках у Запоріжжі зросла до 7, ще 5 осіб вважаються зниклими безвісти.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
Дослівно: "На превеликий жаль, маю повідомити, що кількість жертв терористичного обстрілу центра міста збільшилась. Підтверджено загибель 7 мешканців обласного центру, ще мінімум 5 осіб вважаються зниклими безвісти.
Наразі продовжується розбір завалів, після чого можливо буде встановити точну кількість загиблих та постраждалих".
Деталі: Старух додав, що завдяки оперативній роботі спеціальних служб, рятувальників та лікарів вдалося врятувати 21 людину, яким вже надали необхідну допомогу.
Постраждалих внаслідок обстрілів міська влада влаштовує у центри тимчасового розміщення.
Передісторія:
- У ніч на 6 жовтня російські війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: цілили в інфраструктурні об'єкти, влучили в багатоповерхівки. Багатьох людей врятували з-під завалів.
- Пізніше росіяни завдали нового ракетного удару по Запоріжжю.