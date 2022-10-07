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Пентагон: Наразі немає інформації, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 01:59
Пентагон: Наразі немає інформації, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю
ФОТО: GETTY

У Пентагону немає інформації, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми не маємо жодної інформації, яка змусила б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не маємо оцінок, що президент Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї".

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Деталі: Уточнюється, що Штати й союзники сприймають ядерні загрози серйозно та продовжують моніторити розвиток ситуації.

Передісторія:

  • 21 вересня Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.
  • Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван сказав, що адміністрація Байдена непублічно попередила Кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати "катастрофічні наслідки" для Росії.
  • За даними ЗМІ, у західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо Путін почне реалізовувати свої ядерні погрози щодо України та непублічно надсилають Кремлю попередження про можливі наслідки.

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Теми: ядерна зброяПутінСША
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