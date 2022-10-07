Пентагон: Наразі немає інформації, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю

У Пентагону немає інформації, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми не маємо жодної інформації, яка змусила б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не маємо оцінок, що президент Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї".

Деталі: Уточнюється, що Штати й союзники сприймають ядерні загрози серйозно та продовжують моніторити розвиток ситуації.

Передісторія: