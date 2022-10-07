Резніков – російським офіцерам: Ви ще можете врятувати Росію від трагедії

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовослужбовців із закликом не проґавити час і врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Він заявив, що керівництво РФ обмануло і зрадило їх, відправляючи на смерть за ілюзорні цілі Володимира Путіна.

Джерело: відеозвернення Олексія Резнікова, записане російською мовою

Пряма мова: "Це послання з Києва. Мене звуть Олексій Рєзніков. Я – міністр оборони України. Я звертаюся до солдатів та матросів, сержантів і старшин, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів російської армії. Я не обмовився. Саме російської армії. Насамперед мої слова адресовані офіцерам та командуванню. Тому що вам приймати рішення".

Деталі: Резніков заявив, що українці обороняються, а росіяни ховають своїх бойових товаришів.

"Ваші десантники зараз гинуть на правому березі Дніпра. Вони знають свою справу. Але хтось у Кремлі вирішив відправити їх на вірну смерть", – заявив він.

Пряма мова: "Вас обманули і зрадили. Вам обіцяли легку прогулянку, а відправили у пастку. Ви платите кров'ю за чиїсь фантазії та хибні цілі.

Тепер вас не слухають. Тому що послухати вас зараз означає визнати помилки. А у Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули у битві з вигаданими полчищами НАТО (...)

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Багато хто з вас уже зрозумів – вас відправили помирати не за праву справу. Може, тому ваш (президент – ред.) ховається в бункері, а не тримає удар поруч із вами? Він боїться вашого прозріння, презирства та вашого справедливого гніву".

Деталі: Резніков наголосив, що російські військові нікого не "звільняють" в Україні, а знищують цілі міста, де зовсім нещодавно їх вважали добрими сусідами та говорили російською.

А тепер посіяно ворожнечу на покоління вперед.

Міністр поставив риторичне запитання, ким увійдуть в історію ті, хто прийшов воювати в Україну: "Як ті, хто воював під одним прапором із зеками? Ви й залишитеся в пам'яті як злодії, ґвалтівники та вбивці".

"Я вам скажу, що буде далі. Тисячі російських хлопців загинуть. Ще більше залишиться без рук, без ніг. Але їх зганьблять. А вас зроблять винними. І знову зрадять. Як уже зраджували не раз", – заявив Резніков.

За його словами, російське командування вже розуміє, що потрапило "в пастку з війною" – і зробить усе, щоб списати "свої прорахунки, свої крадіжки" на підлеглих.

"Після війни саме ви будете дивитися в очі калікам, вдовам та сиротам ваших солдатів. Бо ніхто з Кремля до них не вийде. Вам доведеться жити поруч із тими, хто зараз натовпом біжить від мобілізації до Фінляндії, Грузії, Казахстану і навіть Монголії. І вони будуть впевнені, що вчинили правильно", – наголосив міністр.

Резніков заявив, що "українцям не потрібна російська земля", достатньо своєї.

Пряма мова: "Ми гарантуємо життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно.

І ми досягнемо трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази.

Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Але час минає. Не проґавте його".

Нагадаємо: 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав повномасштабний наступ на Україну після 8 років гібридної війни. Слідом за анексією Криму в 2014 році, у 2022 році Російська Федерація анексувала території 4 областей України: Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської.

Україна не визнає анексію та продовжує контрнаступ на сході та півдні держави, аби звільнити українські землі з-під окупації. Російська армія, за даними Генштабу ЗСУ, втратила вже близько 61 680 військовослужбовців за 225 днів повномасштабної війни.