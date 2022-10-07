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Рада прийняла закон про добровільний військовий облік для жінок

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 жовтня 2022, 13:05
Фото: Getty Images

Верховна Рада прийняла в цілому закон № 6482 щодо добровільного військового обліку для жінок, за це рішення проголосувало 287 народних депутатів.

Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Відповідно до положень закону "жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням".

У то же час в законі залишилась норма щодо військового обліку для медичних працівників.

Зокрема, "жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних".

Що було раніше

  • 5 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що оборонне відомство не має наміру ставити всіх жінок на військовий облік, ЗСУ потребують лише деяких спеціальностей.
  • 7 вересня Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування на рік, до 1 жовтня 2023 року, взяття жінок на військовий облік.

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Теми: військовий облікМіноборонивійнаВерховна Рада
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