Білорусь планує обжитися "Іскандерами" і "С-400"

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що найближчим часом у війська РБ надійдуть ракетні комплекси "Іскандер" і системи ППО "С-400".

Джерело: Міноборони РБ у Telegram

Дослівно Міноборони Білорусі: "Міністр оборони анонсував надходження у війська низки новинок – це ракетні комплекси "Іскандер", системи ППО "С-400"".

Деталі: Також повідомляється, то в жовтні в Білорусі відбудеться презентація бойових безпілотних комплексів.

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