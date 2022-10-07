Білорусь планує обжитися "Іскандерами" і "С-400"

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що найближчим часом у війська РБ надійдуть ракетні комплекси "Іскандер" і системи ППО "С-400".

Джерело: Міноборони РБ у Telegram

Дослівно Міноборони Білорусі: "Міністр оборони анонсував надходження у війська низки новинок – це ракетні комплекси "Іскандер", системи ППО "С-400"".

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Деталі: Також повідомляється, то в жовтні в Білорусі відбудеться презентація бойових безпілотних комплексів.

Передісторія:

Наприкінці червня президент Росії Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Путін наголосив, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки.

4 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що оголошувати мобілізацію в Білорусі немає необхідності, хоча він усі роки свого президентства готується до війни.