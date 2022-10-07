Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь планує обжитися "Іскандерами" і "С-400"

Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 16:13
Іскандер. Фото РИА Новости

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що найближчим часом у війська РБ надійдуть ракетні комплекси "Іскандер" і системи ППО "С-400".

Джерело: Міноборони РБ у Telegram

Дослівно Міноборони Білорусі: "Міністр оборони анонсував надходження у війська низки новинок – це ракетні комплекси "Іскандер", системи ППО "С-400"".

Деталі: Також повідомляється, то в жовтні в Білорусі відбудеться презентація бойових безпілотних комплексів.

Передісторія: 

Теми: Білорусьзброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ФОТО, відеоГорить кримський міст

Маск знайшов спосіб урегулювати конфлікт між Тайванем та Китаєм

Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять

Зеленський: Курильські острови – це Японія

доповненоStarlink перестає працювати на передовій, що ускладнює деокупацію – FT

Повторний наступ на Київ можливий, але для нього росіянам треба 2-3 місяці – Наєв

Усі новини...
Білорусь
Подоляк про Нобелівську премію миру для Росії та Білорусі: цікаве розуміння слова "мир"
Лукашенко заборонив підвищувати ціни у Білорусі
Вперше з серпня ворог ударив ракетами з Білорусі
Останні новини
07:47
фотоРФ накрила з "Градів" три громади Дніпропетровщини — ОВА
07:21
Зведення Генштабу: До лікарні на Луганщині привезли 300 поранених в'язнів, яких РФ відправила воювати
06:57
ФОТО, відеоГорить кримський міст
06:51
Енергоатом: Росіяни повністю знеструмили ЗАЕС
06:40
Нічний обстріл Харкова: Росіяни запускали ракети з Бєлгорода, є постраждалий
05:16
ОК "Південь": У Чорному морі РФ тримає напоготові 24 "Калібри"
04:20
Маск знайшов спосіб урегулювати конфлікт між Тайванем та Китаєм
03:38
Майже все керівництво головної проросійської партії Латвії пішло у відставку після розгрому на виборах
03:03
Рада Європи у захваті від рішення Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі
02:14
ЗСУ знищили дві установки від С-300 — Командування
Усі новини...