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Путін заявив, що скоро передасть Білорусі "Іскандери", які можуть нести "ядерні" ракети

Мазуренко Альона Субота, 25 червня 2022, 18:42
ФОТО: ТАСС

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Путін наголосив, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки.

Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости"

Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні".

Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

При цьому, за його словами, питання щодо "союзної держави" фактично закрите. 

Також Путін запропонував Лукашенку дообладнати літаки СУ-25, які знаходяться на озброєнні армії Білорусі, на авіаційних заводах Росії та розпочати підготовку льотного складу.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 25 червня РФ випустила по території України до 50 ракет. Більшість із цих ракет випустила авіація Росії з території Білорусі. Російські літаки ввійшли у авіаційний простір Білорусь, підійшли до кордону із Україною і завдали ударів по українській території.
  • На початку червня Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід". На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.
  • Головне управління розвідки вважає, що ракетними ударами 25 червня Кремль хоче втягти Білорусь у війну.
  • Росія відновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі та вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22м3 із повітряного простору цієї країни.

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Теми: ПутінЛукашенкоБілорусьзброя
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