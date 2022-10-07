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Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та області, 3 з них знищила ППО – ОВА

Станіслав Погорілов, Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 18:15
Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та області, 3 з них знищила ППО – ОВА
Ілюстративне фото ДСНС у Запорізькій області

Росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю та області, працює ППО, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях".

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Деталі: Він повідомив, що є ризик повторних обстрілів.

Згодом Старух повідомив, що протиповітряна оборона знищила 3 російські ракети.  

Пряма мова Старуха: "Гучні звуки вибухів в обласному центрі – результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога".

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Деталі: Голова ОВА додав, що постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Що було раніше: Росіяни в ніч на 6 жовтня завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, цілили в об’єкти інфраструктури. Востаннє повідомлялося про 12 загиблих.

Теми: Запорізька областьвійнаУкраїнаРосія
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