Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та області, 3 з них знищила ППО – ОВА

Росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю та області, працює ППО, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях".

Деталі: Він повідомив, що є ризик повторних обстрілів.

Згодом Старух повідомив, що протиповітряна оборона знищила 3 російські ракети.

Пряма мова Старуха: "Гучні звуки вибухів в обласному центрі – результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога".

Деталі: Голова ОВА додав, що постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Росіяни в ніч на 6 жовтня завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, цілили в об’єкти інфраструктури. Востаннє повідомлялося про 12 загиблих.