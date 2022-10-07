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У Запоріжжі виявили вже 12 загиблих від ракетних ударів – поліція

Олена РощінаП'ятниця, 7 жовтня 2022, 14:28
У Запоріжжі виявили вже 12 загиблих від ракетних ударів – поліція
Наслідки ракетних ударів по Запоріжжю, фото поліції

У Запоріжжі виявили вже 12 загиблих після ракетних ударів, завданих по місту 6 жовтня, а внаслідок нічної атаки безпілотниками зруйновано два об’єкти цивільної інфраструктури.

Джерело: відділ комунікації поліції Запорізької області

Деталі: Минулої доби поліцейські зафіксували 9 ворожих ударів по території міста. А цієї ночі окупанти нанесли ще два удари дронами-камікадзе. Вогневої атаки зазнали житлова, цивільна та критична інфраструктура центру міста.

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Упродовж минулої доби поліцейські зареєстрували близько 30 повідомлень про руйнування в обласному та районних центрах запорізького краю. Під вогнем окупантів опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти.

 

На цей час встановлено інформацію щодо 12 загиблих. 

Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – дві дитини. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб.

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Окрім обласного центру, під вогневою атакою російський військ перебували також населені пункти Пологівщини. Зафіксовані обстріли з РСВЗ та артилерії в Оріхові, Гуляйполі та прилеглих селах.

Цієї ночі російські загарбники вперше застосували проти мирного населення Запоріжжя безпілотні летальні апарати – зруйновано два об’єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, це були БПЛА "Shahed-136".

Запорізька поліція закликає громадян: "Якщо ви почули у небі гуркіт, схожий на звук мотора мопеда чи бензопили, негайно прямуйте до укриттів та дотримуйтеся заходів особистої безпеки".

За усіма фактами збройних злочинів країни-агресора працівники поліції та УСБУ в Запорізькій області відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

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Теми: Запоріжжявійна
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