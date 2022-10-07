Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ вже звільнили понад 2,4 тисячі кв км на Херсонщині – ОП

Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 17:40
Кирило Тимошенко. Фото з Telegram

У Херсонській області від початку війни ЗСУ вже звільнили понад 2 400 квадратних кілометрів території, деокуповані 6 населених пунктів у Херсонському районі та ще 61 – у Бериславському районі.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу 7 жовтня

Пряма мова Тимошенка: "Херсонська область: від початку війни Збройні Сили України деокупували понад 2 400 квадратних кілометрів української землі на півдні України.

В Херсонському районі деокуповано 6 населених пунктів, у Бериславському – 61. В цьому ж районі вже проведено стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах, також проводиться евакуація населення".

Деталі: За словами Тимошенка, у селах Воронцовка та Високопілля відновлюють роботу трансформаторів, у селах Золота Балка та Гаврилівка Бериславського району проведено роботи з відновлення мобільного покриття. Зокрема, один мобільний оператор вже розпочав роботу, відновлення роботи інших очікують незабаром.

Також, за словами представника ОП, у планах на найближчий час – відновлення покриття у населених пунктах Новоолександрівка та Давидів Брід.

Тимошенко зазначив, що у багатьох районах частина критичної інфраструктури, яка постраждала від обстрілів, відновленню не підлягає. Зокрема, така ситуація селищах Архангельське і Високопілля та у селі Осокорівка. Наразі туди передають гуманітарну допомогу та підвозять питну воду.  

ВІДЕО ДНЯ

За словами Тимошенка, на звільнених територіях працює поліція – від початку деокупації на Херсонщині вже задокументували 107 воєнних злочинів. Також триває розмінування території і стабілізаційні заходи.

Передісторія: 

Теми: Херсонська областьдеокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ФОТО, відеоГорить Кримський міст

Маск знайшов спосіб урегулювати конфлікт між Тайванем та Китаєм

Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять

Зеленський: Курильські острови – це Японія

доповненоStarlink перестає працювати на передовій, що ускладнює деокупацію – FT

Повторний наступ на Київ можливий, але для нього росіянам треба 2-3 місяці – Наєв

Усі новини...
Херсонська область
ЗСУ просуваються на Херсонщині, вночі окупанти обстріляли Миколаївщину та Запоріжжя – ОВА
ЗСУ з 1 жовтня звільнили на Херсонщині понад 500 квадратних кілометрів – Зеленський
За 5 днів на Херсонщині звільнили 29 населених пунктів – Генштаб
Останні новини
09:41
Путін вже в курсі пожежі на Кримському мосту: доручив створити комісію
09:38
відеоРосіяни опублікували відео вибуху на Кримському мосту
09:20
За добу окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини – ОВА
09:14
відеоОкупанти вже вигадали причину пожежі на Кримському мосту
08:57
У Британії вважають, що війна в Україні може завершитися до кінця року – The Times
08:40
фотоВибух на АЗС в Ірландії: щонайменше троє загиблих
08:32
ISW: Кадиров і Пригожин спробують врятувати свою репутацію прогресом на Донеччині
08:28
Рух Кримським мостом зупинений: окупанти запускають поромну переправу
07:47
фотоРФ накрила з "Градів" три громади Дніпропетровщини — ОВА
07:21
Зведення Генштабу: До лікарні на Луганщині привезли 300 поранених в'язнів, яких РФ відправила воювати
Усі новини...