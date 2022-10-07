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ЗСУ вже звільнили понад 2,4 тисячі кв км на Херсонщині – ОП

Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 17:40
ЗСУ вже звільнили понад 2,4 тисячі кв км на Херсонщині – ОП
Кирило Тимошенко. Фото з Telegram

У Херсонській області від початку війни ЗСУ вже звільнили понад 2 400 квадратних кілометрів території, деокуповані 6 населених пунктів у Херсонському районі та ще 61 – у Бериславському районі.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу 7 жовтня

Пряма мова Тимошенка: "Херсонська область: від початку війни Збройні Сили України деокупували понад 2 400 квадратних кілометрів української землі на півдні України.

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В Херсонському районі деокуповано 6 населених пунктів, у Бериславському – 61. В цьому ж районі вже проведено стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах, також проводиться евакуація населення".

Деталі: За словами Тимошенка, у селах Воронцовка та Високопілля відновлюють роботу трансформаторів, у селах Золота Балка та Гаврилівка Бериславського району проведено роботи з відновлення мобільного покриття. Зокрема, один мобільний оператор вже розпочав роботу, відновлення роботи інших очікують незабаром.

Також, за словами представника ОП, у планах на найближчий час – відновлення покриття у населених пунктах Новоолександрівка та Давидів Брід.

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Тимошенко зазначив, що у багатьох районах частина критичної інфраструктури, яка постраждала від обстрілів, відновленню не підлягає. Зокрема, така ситуація селищах Архангельське і Високопілля та у селі Осокорівка. Наразі туди передають гуманітарну допомогу та підвозять питну воду.  

За словами Тимошенка, на звільнених територіях працює поліція – від початку деокупації на Херсонщині вже задокументували 107 воєнних злочинів. Також триває розмінування території і стабілізаційні заходи.

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Теми: Херсонська областьдеокупаціявійна
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