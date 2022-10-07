Військові підтвердили звільнення ще одного села на Харківщині

Українські військові звільнили село Подоли Куп'янського району Харківщини.

Джерело: начальник штабу спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев у Telegram

Деталі: Село Подоли розташоване біля селища міського типу Куп'янськ-Вузловий та міста Куп’янськ, які були звільнені раніше.

Що передувало: Про звільнення міста Куп’янськ, що розташоване на правому березі річки Оскіл, стало відомо 10 вересня.

27 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскіл, деокуповано.