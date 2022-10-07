Військові підтвердили звільнення ще одного села на Харківщині
П'ятниця, 7 жовтня 2022, 19:26
Українські військові звільнили село Подоли Куп'янського району Харківщини.
Джерело: начальник штабу спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев у Telegram
Деталі: Село Подоли розташоване біля селища міського типу Куп'янськ-Вузловий та міста Куп’янськ, які були звільнені раніше.
Що передувало: Про звільнення міста Куп’янськ, що розташоване на правому березі річки Оскіл, стало відомо 10 вересня.
27 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскіл, деокуповано.
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