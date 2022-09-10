ЗСУ звільнили Куп’янськ

92 бригада у куп'янську, фото з соцмереж

Збройні сили звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області, повідомила радниця голови облради Наталія Попова.

Джерело: Попова у Telegram, співрозмовник УП у Харківській військово-цивільній адміністрації

Пряма мова Попової: "Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!".

Деталі: Також про звільнення міста повідомляли нардепи, блогери та воєнкори.

Наразі офіційної інформації немає.

У Харківській ВЦА підтвердили "Українській правді" звільнення Куп‘янська.

Нагадаємо: ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Подія дня: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо

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