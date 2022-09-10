Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ звільнили Куп’янськ

Роман ПетренкоСубота, 10 вересня 2022, 10:55
92 бригада у куп'янську, фото з соцмереж

Збройні сили звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області, повідомила радниця голови облради Наталія Попова.

Джерело: Попова у Telegram, співрозмовник УП у Харківській військово-цивільній адміністрації

Пряма мова Попової: "Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!".

Деталі: Також про звільнення міста повідомляли нардепи, блогери та воєнкори.

Наразі офіційної інформації немає.

У Харківській ВЦА підтвердили "Українській правді" звільнення Куп‘янська.

 

Нагадаємо: ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Подія дня: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьЗбройні силиокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЗСУ звільнили ще два села на Харківщині - президент

фотоДБР затримало начальника окупаційної "поліції" звільненої Балаклії

"Відволікаючі заходи": У РФ нарешті прокоментували деокупацію на Харківщині

відео Окупанти заявили, що пішли з Ізюма та інших населених пунктів, захисники показали відео: Ми в Ізюмі

Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії

відеоНад Балаклією підняли український прапор

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Зведення Генштабу: Росія перекинула на Херсонщину 1300 кадировців
Окупанти були заскочені зненацька: британська розвідка оцінила нові успіхи ЗСУ
"202 полк відійшов у Луганськ, половина у полоні": окупант розповідає про втечу з Балаклії
У Дніпрі спіймали агентку ФСБ: здавала розробки стратегічного оборонного підприємства
Останні новини
23:55
Переговори з РФ наразі неможливі – Зеленський
23:35
Форум YES: Резніков відповів західним партнерам про умови переговорів з Росією
23:22
фотоЗСУ звільнили ще два села на Харківщині - президент
23:11
Зеленський послав сигнал лідерам, які штовхають Україну в "чиїсь обійми"
22:51
Зеленський: 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності
22:25
Латвія планує придбати у Норвегії протикорабельні ракети NSM
21:55
Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики
21:35
За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території – Зеленський
21:31
Як це – бути жінкою у війську. Історії саперки й парамедикині
21:12
Швейцарія планує побудувати ядерний могильник на кордоні з Німеччиною
Усі новини...