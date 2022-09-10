ЗСУ звільнили Куп’янськ
Збройні сили звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області, повідомила радниця голови облради Наталія Попова.
Джерело: Попова у Telegram, співрозмовник УП у Харківській військово-цивільній адміністрації
Пряма мова Попової: "Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!".
Деталі: Також про звільнення міста повідомляли нардепи, блогери та воєнкори.
Наразі офіційної інформації немає.
У Харківській ВЦА підтвердили "Українській правді" звільнення Куп‘янська.
Нагадаємо: ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня.
Знати більше: Подія дня: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо
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