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ЗСУ звільнили Куп’янськ

Роман ПетренкоСубота, 10 вересня 2022, 10:55
ЗСУ звільнили Куп’янськ
92 бригада у куп'янську, фото з соцмереж

Збройні сили звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області, повідомила радниця голови облради Наталія Попова.

Джерело: Попова у Telegram, співрозмовник УП у Харківській військово-цивільній адміністрації

Пряма мова Попової: "Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!".

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Деталі: Також про звільнення міста повідомляли нардепи, блогери та воєнкори.

Наразі офіційної інформації немає.

У Харківській ВЦА підтвердили "Українській правді" звільнення Куп‘янська.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня.

Знати більше: Подія дня: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо

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Теми: Харківська областьЗбройні силиокупаціявійна
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