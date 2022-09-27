На Харківщині звільнили Куп’янськ-Вузловий, ще 6% області – під окупацією

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскіл, деокуповано.

Джерело: Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону 27 вересня, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Синєгубова: "Ще 6% нашої області залишаються тимчасово окупованими. Наразі вже трохи менше (після звільнення Куп'янська-Вузлового – ред.).

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У них (росіян – ред.) було декілька принципових і досить важливих для них напрямків: Ізюм, Ізюмська висота так звана – це шлях, через який вони направляли свою військову техніку на територію Донецької та Луганської областей, там посилювали свою військову присутність; і, звичайно, Куп'янськ-Вузловий – це одна з найбільших логістичних, залізничних розв'язок на території Харківської області.

З перших годин повномасштабної війни вона була окупована, і ворог її досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції наші Збройні сили її зараз відбили і повністю фактично контролюють".

Деталі: За словами голови Харківської ОВА, кожен метр української території "звільняється досить важко, тому що ворог не відступає, постійно намагається перегрупуватися, стягує свої резерви".

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Синєгубов підтвердив, що росіяни продовжують обстрілювати Харківську область, зокрема Куп’янськ. За минулу добу в області 9 людей загинули, 5 людей отримали поранення.

У Харкові третю добу поспіль відносно тихо.

За даними Кирила Тимошенка з ОП, у Харківській області станом на 27 вересня деокуповано вже 454 населених пункти.

Цьому передувало: Напередодні у соцмережах писали про звільнення Куп'янська-Вузлового.

Генштаб ЗСУ 26 вересня опосередковано підтвердив це у вечірньому зведенні, повідомивши, що на Слобожанському напрямку російські війська, серед іншого, обстрілювали й Куп'янськ-Вузловий.

Про звільнення міста Куп’янськ, що розташоване на правому березі Оскола (протилежному від Куп'янська-Вузлового), стало відомо 10 вересня.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що з 6 до 14 вересня українські сили на Харківщині звільнили близько 8500 квадратних кілометрів, 388 населених пунктів та 150 тисяч людей.