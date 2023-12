Starlink перестає працювати на передовій, що ускладнює деокупацію – FT

Українські війська повідомляють про перебої в роботі пристроїв зв'язку Starlink на лінії фронту, що ускладнює роботу українських військових зі звільнення територій.

Джерело: Financial Times із посиланням на джерела серед українських урядовців та військових, а також західних чиновників, Ілон Маск у Twitter

Деталі: Видання зазначає, що тисячі терміналів Starlink, виготовлених компанією Ілона Маска SpaceX, були закуплені урядом США і профінансовані краудфандингом, щоб допомогти українським військам керувати безпілотниками, отримувати важливі розвіддані та спілкуватися один з одним у районах, де немає інших захищених мереж, а також забезпечувати інтернет для українців.

За словами високопоставленого представника українського уряду, деякі з таких перебоїв призвели до "катастрофічної" втрати зв'язку останніми тижнями. Багато з них було зафіксовано під час прориву військовими лінії фронту на окуповану Росією територію, а деякі – під час боїв.

Ці випадки були найбільш гострими на півдні у Херсонській і Запорізькій областях, але також мали місце вздовж лінії фронту на сході, у Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Інший київський чиновник зазначив, що перебої зв'язку були широко поширені і призвели до панічних дзвінків військових на гарячі лінії.

Обидва українські чиновники заявили, що проблеми виникли, коли військові звільнили територію від російських військ і перейшли лінію фронту.

Роман Сініцин, координатор благодійного фонду Сергія Притули, що передає системи Starlink українським збройним силам, вважає, що проблема могла виникнути через те, що SpaceX намагається запобігти нецільовому використанню Starlink російськими силами.

За його словами, відключення відбуваються в районах, звільнення яких "ще не стало надбанням громадськості".

Троє військовослужбовців, які працюють на передовій, підтвердили, що їхні системи Starlink перестали працювати під час боїв.

Однак два інших українських військових джерела повідомили раніше цього тижня, що їхні системи Starlink функціонують на нещодавно звільненій території на схід від Ізюма та на півдні Херсонської області.

Два західні чиновники заявили, що їм відомо про відключення, але відмовилися від подальших коментарів, зокрема щодо місця їх проведення.

Пізніше на статтю в FT відреагував Ілон Маск.

Дослівно Маск: "У статті неправдиво стверджується, що термінали та послуги Starlink були оплачені, хоча оплачена була лише невелика частина. Ця операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року.

Що стосується того, що відбувається на полі бою, то це засекречена інформація".

