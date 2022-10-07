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Зеленський: Курильські острови – це Японія

Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 21:42
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про визнання Курильських островів територією Японії, яка тимчасово окупована Росією.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення 7 жовтня, указ президента №692/2022

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ухвалене важливе рішення – справедливе, юридично бездоганне, історичне.

Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією.

Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення".

Деталі: Згідно з указом Зеленського, Україна підтверджує свою повагу до "суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації".

За словами президента, Росія не має жодного права на ці території, і "всі у світі це добре знають", тому "треба нарешті діяти" і "звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою".

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Зеленський переконаний, що "лише так світ може повернути повну силу міжнародному праву".

"Цією війною проти України… Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплено й перебуває нині під контролем Кремля.

Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювались і щоб мир був дійсно довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбникам", – підсумував Зеленський.

Довідка: Суперечка про належність південних Курильських островів між Росією та Японією не врегульована з часу закінчення Другої світової війни. 

Після війни всі Курильські острови були "включені" до складу СРСР, проте Японія оскаржує належність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групи островів Хабомаї, вважаючи їх окупованою частиною країни. Площа спірних островів становить 5 тис. км², загальна площа спірної території – приблизно 200 тис. км².

Знати більше: Як російсько-українська війна змусила Японію відновити конфлікт з РФ

Передісторія:

Теми: ЗеленськийЯпоніяРосіяанексія
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