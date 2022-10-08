Маск знайшов спосіб урегулювати конфлікт між Тайванем та Китаєм

Мільярдер Ілон Маск запропонував власне вирішення конфлікту між Китаєм і Тайванем – передати частину контролю Пекіну.

Джерело: Маск в інтерв’ю FT, Bloomberg, Reuters

Пряма мова: "Моя рекомендація... полягає в тому, щоб придумати спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка буде досить прийнятною, але, можливо, не зробить усіх щасливими… І цілком можливо, і я думаю, ймовірно, насправді, що вони могли б укласти угоду, більш м'яку, ніж Гонконг (у 1997 році Спеціальний адміністративний район Гонконг повернувся до китайського протекторату, але з гарантією широкої автономії до 2047 року – Ред.)".

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Деталі: У Шанхаї компанія Маска з виробництва електроавтомобілів Tesla має свій завод. Маск також сказав, що Пекін зажадав гарантій того, що він не буде пропонувати інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX у Китаї.

Маск вважає, що конфлікт навколо Тайваню неминучий, і попередив про його потенційний вплив не лише на Tesla, але й на виробника iPhone Apple Inc та економіку в цілому.

Довідково: Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

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