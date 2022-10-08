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Маск знайшов спосіб урегулювати конфлікт між Тайванем та Китаєм

"Українська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 04:20
ФОТО: GETTY

Мільярдер Ілон Маск запропонував власне вирішення конфлікту між Китаєм і Тайванем – передати частину контролю Пекіну.

Джерело: Маск в інтерв’ю FT, Bloomberg, Reuters

Пряма мова: "Моя рекомендація... полягає в тому, щоб придумати спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка буде досить прийнятною, але, можливо, не зробить усіх щасливими… І цілком можливо, і я думаю, ймовірно, насправді, що вони могли б укласти угоду, більш м'яку, ніж Гонконг (у 1997 році Спеціальний адміністративний район Гонконг повернувся до китайського протекторату, але з гарантією широкої автономії до 2047 року – Ред.)".

Деталі: У Шанхаї компанія Маска з виробництва електроавтомобілів Tesla має свій завод. Маск також сказав, що Пекін зажадав гарантій того, що він не буде пропонувати інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX у Китаї.

Маск  вважає, що конфлікт навколо Тайваню неминучий, і попередив про його потенційний вплив не лише на Tesla, але й на виробника iPhone Apple Inc та економіку в цілому.

Довідково: Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше цього тижня Ілон Маск виклав свою позицію щодо незаконно анексованого Росією Криму.
  • У пості Маск викладає своє бачення того, як досягти "миру між Україною та Росією" без урахування реального стану речей: "Мир між Україною та Росією: 1) Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. 2) Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова). 3) Водопостачання Криму забезпечено".
  • У відповідь президент Володимир Зеленський затвітив своє опитування: "Який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію?".

Теми: МаскТайваньКитай
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