Маск знайшов спосіб урегулювати конфлікт між Тайванем та Китаєм
Мільярдер Ілон Маск запропонував власне вирішення конфлікту між Китаєм і Тайванем – передати частину контролю Пекіну.
Джерело: Маск в інтерв’ю FT, Bloomberg, Reuters
Пряма мова: "Моя рекомендація... полягає в тому, щоб придумати спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка буде досить прийнятною, але, можливо, не зробить усіх щасливими… І цілком можливо, і я думаю, ймовірно, насправді, що вони могли б укласти угоду, більш м'яку, ніж Гонконг (у 1997 році Спеціальний адміністративний район Гонконг повернувся до китайського протекторату, але з гарантією широкої автономії до 2047 року – Ред.)".
Деталі: У Шанхаї компанія Маска з виробництва електроавтомобілів Tesla має свій завод. Маск також сказав, що Пекін зажадав гарантій того, що він не буде пропонувати інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX у Китаї.
Маск вважає, що конфлікт навколо Тайваню неминучий, і попередив про його потенційний вплив не лише на Tesla, але й на виробника iPhone Apple Inc та економіку в цілому.
Довідково: Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.
Що передувало:
- Раніше цього тижня Ілон Маск виклав свою позицію щодо незаконно анексованого Росією Криму.
- У пості Маск викладає своє бачення того, як досягти "миру між Україною та Росією" без урахування реального стану речей: "Мир між Україною та Росією: 1) Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. 2) Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова). 3) Водопостачання Криму забезпечено".
- У відповідь президент Володимир Зеленський затвітив своє опитування: "Який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію?".