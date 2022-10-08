Енергоатом: Росіяни повністю знеструмили ЗАЕС

Росіяни своїми обстрілами пошкодили остання лінія зв‘язку ЗАЕС, в результаті чого станцію повністю знеструмлено.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

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Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб".



Деталі: Як зазначає Енергоатом, потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. Уточнюється, що "плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними".

Нагадаємо:

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня.

Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах.

5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.