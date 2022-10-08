Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Енергоатом: Росіяни повністю знеструмили ЗАЕС

Анастасія КалатурСубота, 8 жовтня 2022, 06:51
Енергоатом: Росіяни повністю знеструмили ЗАЕС
ФОТО: GETTY

Росіяни своїми обстрілами пошкодили остання лінія зв‘язку ЗАЕС, в результаті чого станцію повністю знеструмлено.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

Реклама:

Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб".

Деталі: Як зазначає Енергоатом, потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. Уточнюється, що "плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними".

Нагадаємо:

  • Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня.
  • Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
  • 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах
  • 5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗАЕСвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: