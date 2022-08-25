Супутник зафіксував пожежі біля ЗАЕС

Супутник зафіксував пожежі поблизу Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Росією Енергодарі.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

Деталі: Супутник Planet Labs 24 серпня зафіксував дим над золовідвалом Запорізької теплоелектростанції, розташованої поруч із Запорізькою АЕС.

Також на знімках можна помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС.

У коментарі "Схемам" міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що пожежі біля Запорізької АЕС досі тривають.

"Військові мінометні обстріли та пожежонебезпечний період. Цілком можливо, що накладання цих факторів, та те, що окупанти катували пожежників… Три загони пожежників функціонують, але обстрілів багато та загорянь багато, вони не справляються", – розповів Орлов.

Що передувало: У четвер 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

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В "Енергоатомі" повідомили, що через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час російських обстрілів.

Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що Запорізька атомна електростанція відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська", проте всі 6 енергоблоків залишаються відключеними.