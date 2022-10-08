Путін вже в курсі пожежі на Кримському мосту: доручив створити комісію
Субота, 8 жовтня 2022, 09:41
Президенту країни-агресора Володимиру Путіну вже повідомили про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію, сказав його прессекретар Дмитро Пєсков.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Дослівно: "Президент доручив прем'єр-міністру сформувати урядову комісію для з'ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків. До її складу увійдуть також глави Краснодарського краю і Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС".
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Що було раніше:
- Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль.