Путін вже в курсі пожежі на Кримському мосту: доручив створити комісію

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну вже повідомили про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію, сказав його прессекретар Дмитро Пєсков.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Дослівно: "Президент доручив прем'єр-міністру сформувати урядову комісію для з'ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків. До її складу увійдуть також глави Краснодарського краю і Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС".

Що було раніше:

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль.