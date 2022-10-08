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Данілов і Федоров жартівливо відреагували на палаючий Кримський міст

Роман ПетренкоСубота, 8 жовтня 2022, 09:47
Данілов і Федоров жартівливо відреагували на палаючий Кримський міст
фото зі сторінки федорова

Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив відео з палаючим Кримським мостом та піснею "З днем народження, містере президенте", а віцепрем'єр та глава Мінцифри Михайло Федоров оприлюднив дотепну картинку з HIMARS.

Джерело: Данілов у Facebook, Федоров у Telegram

Деталі: Секретар РНБО оприлюднив разом із відео палаючого мосту інше – відео з піснею Мерілін Монро "Happy Birthday, Mr President".

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Пряма мова Данілова: "Доброго ранку, Україно!".

Більше деталей: Федоров оприлюднив жартівливе фото, де на фоні палаючого мосту пливе HIMARS на надувному басейні.

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Теми: ДаніловРНБОКримПутін
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