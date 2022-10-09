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Міськрада повідомила про 17 загиблих у Запоріжжі

"Українська правда"Неділя, 9 жовтня 2022, 06:04
ФОТО: HROMADSKE

17 людей загинули внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Запоріжжю.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Деталі: Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. 5 приватних будинків зруйновано та  близько 40 – постраждало.

Куртєв сказав, що комунальники починають працювати, але людей не вистачає, тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів.

Оновлено: Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що загиблих 12, а поранених - 49. 

Нагадаємо: У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.

Теми: ЗапоріжжявійнаРосія
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