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Зеленський відреагував на теракт росіян у Запоріжжі, де загинули 12 людей

Роман ПетренкоНеділя, 9 жовтня 2022, 10:14
фото дснс

Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіян, винних у теракті в Запоріжжі 9 жовтня, внаслідок якого загинуло 12 людей, чекає покарання.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі.

Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей.

Абсолютна підлість. Абсолютне зло.

Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми".

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Теми: ЗапоріжжятерактЗеленськийвійна
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