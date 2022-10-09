Зеленський відреагував на теракт росіян у Запоріжжі, де загинули 12 людей

Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіян, винних у теракті в Запоріжжі 9 жовтня, внаслідок якого загинуло 12 людей, чекає покарання.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі.

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Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей.

Абсолютна підлість. Абсолютне зло.

Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми".

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