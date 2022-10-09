Зеленський відреагував на теракт росіян у Запоріжжі, де загинули 12 людей
Неділя, 9 жовтня 2022, 10:14
Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіян, винних у теракті в Запоріжжі 9 жовтня, внаслідок якого загинуло 12 людей, чекає покарання.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі.
Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей.
Абсолютна підлість. Абсолютне зло.
Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.
- Окупанти запустили 12 ракет по Запоріжжю, під завалами можуть знаходитись люди.
- Запорізька міськрада повідомила про 17 загиблих.