Удар по Запоріжжю: росіяни вдарили 12 ракетами, під завалами багатоповерхівок шукають людей
Окупанти в ніч на 9 жовтня запустили 12 ракет по Запоріжжю, ОВА наразі повідомляє про 12 загиблих, а під завалами можуть знаходитись люди.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух
Пряма мова Старуха: "Ворог застосовував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру.
За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет.
Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано 9-поверховий будинок.
Зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів".
Деталі: Він зазначив, що загиблих зараз 12, а в лікарні 49, з них 6 дітей.
Під завалами можуть знаходитись люди, триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб.
Нагадаємо:
- У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.
- Запорізька міськрада вже повідомила про 17 загиблих.