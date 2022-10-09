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Удар по Запоріжжю: росіяни вдарили 12 ракетами, під завалами багатоповерхівок шукають людей

Роман ПетренкоНеділя, 9 жовтня 2022, 09:15
фото: ова

Окупанти в ніч на 9 жовтня запустили 12 ракет по Запоріжжю, ОВА наразі повідомляє про 12 загиблих, а під завалами можуть знаходитись люди.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова Старуха: "Ворог застосовував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру.

За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет.

Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано 9-поверховий будинок.

Зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів".

Деталі: Він зазначив, що загиблих зараз 12, а в лікарні 49, з них 6 дітей.

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Під завалами можуть знаходитись люди, триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб.

 

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Теми: ЗапоріжжяобстрілвійнаРосія
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