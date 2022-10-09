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Окупанти з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині, вбили 5 людей

Роман ПетренкоНеділя, 9 жовтня 2022, 12:13
Окупанти з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині, вбили 5 людей
фото ілюстративне з обстрілу харківщини 25 вересня, сбу

Стало відомо, що 7 жовтня близько 8 ранку російські військові із літака обстріляли колону цивільних авто в Херсонській області.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець, пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований в коментарі "Суспільному"

Пряма мова Лубінця: "Стало відомо, що 7 жовтня близько 8 ранку російські військові із літака обстріляли автоколону з мирних громадян на Херсонщині.

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Люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту".

Пряма мова Кованого: "Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів.

Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно, ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Інформація про кількість загиблих та поранених досі встановлюють.

Передісторія:

Теми: Херсонська областьокупаціяобстрілвійна
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