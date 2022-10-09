Окупанти з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині, вбили 5 людей
Стало відомо, що 7 жовтня близько 8 ранку російські військові із літака обстріляли колону цивільних авто в Херсонській області.
Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець, пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований в коментарі "Суспільному"
Пряма мова Лубінця: "Стало відомо, що 7 жовтня близько 8 ранку російські військові із літака обстріляли автоколону з мирних громадян на Херсонщині.
Люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту".
Пряма мова Кованого: "Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів.
Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно, ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень".
Деталі: Інформація про кількість загиблих та поранених досі встановлюють.
Передісторія:
- 30 вересня близько 7:30 окупанти обстріляли цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями в Запоріжжі.
- 25 вересня росіяни обстріляли ще одну колону біля села Курилівка Харківщини, загинули 24 людини, серед них вагітна жінка і 13 дітей.