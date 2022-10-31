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Маск розпустив раду директорів Twitter – ВВС

Понеділок, 31 жовтня 2022, 23:36
Маск розпустив раду директорів Twitter – ВВС
фото: Getty Images

Мільярдер Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter і зміцнив контроль над компанією.

Джерело: ВВС із посиланням на документи Комісії з цінних паперів і бірж США

Деталі: У повідомленні зазначили, що 27 жовтня Маск став одноосібним директором Twitter.

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Серед дев'яти звільнених директорів – колишній голова правління Брет Тейлор і колишній виконавчий директор Параг Агравал.

Також є інформація, що Маск і його команда планують зпровести серйозні скорочення у компанії.

Нагадаємо: Маск, який нещодавно став власником Twitter, запевнив єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, що соцмережа буде дотримуватися законодавства ЄС.

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Теми: Масксоцмережі
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