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Ілон Маск купив Twitter, попереднє керівництво залишило штаб-квартиру

П'ятниця, 28 жовтня 2022, 03:45
лон Маск, фото: Getty Images

Американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск почав керувати Twitter, а попереднє керівництво залишило штаб-квартиру.

Джерело: CNBC із посиланням на джерела

Деталі: У Маска був час до п'ятниці, щоб завершити придбання Twitter за 44 мільярди доларів або зіткнутися з судовим розглядом з компанією.

За повідомленням CNBC, Маск очолив Twitter, тоді як попередній генеральний директор Параг Агравал і фінансовий директор Нед Сігал покинули штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско.

Оновлено: Маск підтвердив, що купив соцмережу.

Згодом він додав, що "пташку звільнено".

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Що передувало: Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею.

У понеділок він пообіцяв завершити придбання Twitter за 44 млрд дол до п'ятниці.

Передісторія:

  • У квітні стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин. Згодом він вирішив розірвати угоду на купівлю. Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він "не надав або відмовився" передати інформацію, яка допомогла б Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі. 
  • Маск заявив, що може відновити угоду з придбання Twitter, якщо в компанії покажуть, як підтверджується справжність акаунтів у соцмережі.
  • Twitter подав до суду на Маска, щоб змусити його завершити угоду. Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд справи.

Теми: Масксоцмережі
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