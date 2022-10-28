Ілон Маск купив Twitter, попереднє керівництво залишило штаб-квартиру

Американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск почав керувати Twitter, а попереднє керівництво залишило штаб-квартиру.

Джерело: CNBC із посиланням на джерела

Деталі: У Маска був час до п'ятниці, щоб завершити придбання Twitter за 44 мільярди доларів або зіткнутися з судовим розглядом з компанією.

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За повідомленням CNBC, Маск очолив Twitter, тоді як попередній генеральний директор Параг Агравал і фінансовий директор Нед Сігал покинули штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско.

Оновлено: Маск підтвердив, що купив соцмережу.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS ВІДЕО ДНЯ October 27, 2022

Згодом він додав, що "пташку звільнено".

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Що передувало: Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею.

У понеділок він пообіцяв завершити придбання Twitter за 44 млрд дол до п'ятниці.

Передісторія: