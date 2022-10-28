Ілон Маск купив Twitter, попереднє керівництво залишило штаб-квартиру
Американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск почав керувати Twitter, а попереднє керівництво залишило штаб-квартиру.
Джерело: CNBC із посиланням на джерела
Деталі: У Маска був час до п'ятниці, щоб завершити придбання Twitter за 44 мільярди доларів або зіткнутися з судовим розглядом з компанією.
За повідомленням CNBC, Маск очолив Twitter, тоді як попередній генеральний директор Параг Агравал і фінансовий директор Нед Сігал покинули штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско.
Оновлено: Маск підтвердив, що купив соцмережу.
Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022ВІДЕО ДНЯ
Згодом він додав, що "пташку звільнено".
the bird is freed— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022
Що передувало: Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею.
У понеділок він пообіцяв завершити придбання Twitter за 44 млрд дол до п'ятниці.
Передісторія:
- У квітні стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин. Згодом він вирішив розірвати угоду на купівлю. Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він "не надав або відмовився" передати інформацію, яка допомогла б Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі.
- Маск заявив, що може відновити угоду з придбання Twitter, якщо в компанії покажуть, як підтверджується справжність акаунтів у соцмережі.
- Twitter подав до суду на Маска, щоб змусити його завершити угоду. Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд справи.