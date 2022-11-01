Беленюк побореться за посаду президента НОК

Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк візьме участь у виборах президента Національного олімпійського комітету України.

Джерело: Верховна Рада у Telegram

Пряма мова Беленюка: "Я йду на вибори президента НОК, це серйозний виклик системі! Настрій рішучий – з надією на вашу підтримку!"

Деталі: Нардеп зазначив, що у НОК "є багато проблем, багато голосів спортсменів і тренерів, яких ми не чуємо, багато питань без відповідей".



Він додав, що основними функціями НОК має бути захист спортсменів на міжнародній арені і справедливий розподіл коштів між спортсменами та федераціями.

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