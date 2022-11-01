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Беленюк побореться за посаду президента НОК

Ірина БалачукВівторок, 1 листопада 2022, 13:28
Беленюк побореться за посаду президента НОК
Жан Беленюк і президент НОК Сергій Бубка . Фото з Telegram Верховної Ради

Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк візьме участь у виборах президента Національного олімпійського комітету України.

Джерело: Верховна Рада у Telegram

Пряма мова Беленюка: "Я йду на вибори президента НОК, це серйозний виклик системі! Настрій рішучий – з надією на вашу підтримку!"

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Деталі: Нардеп зазначив, що у НОК "є багато проблем, багато голосів спортсменів і тренерів, яких ми не чуємо, багато питань без відповідей".

Він додав, що основними функціями НОК має бути захист спортсменів на міжнародній арені і справедливий розподіл коштів між спортсменами та федераціями.

Передісторія:

  • Вибори президента НОК мають відбутися наприкінці 2022 року.
  • Цю організацію з 2005 року очолює Сергій Бубка.
  • ЗМІ повідомляли, що Бубка не має наміру висувати свою кандидатуру на нових виборах президента НОК.

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Теми: спортБеленюк
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