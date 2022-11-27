Нардеп Беленюк став чемпіоном України з греко-римської боротьби

27 листопада народний депутат "Слуги народу" Жан Беленюк переміг у фіналі Чемпіонату України з греко-римської боротьби.

Джерело: Федерація греко-римської боротьби

Деталі: Чемпіонат провели 26-27 листопада в Черкасах.

Нардеп Беленюк продемонстрував, що, будучи політиком, продовжує тренуватися та перемагати.

Олімпійський чемпіон виступив у категорії до 87 кілограмів. Йому протистояв Артем Матяш, призер двох Чемпіонатів Європи серед юніорів.

Сутичку Беленюк почав дуже спокійно, перші півтори хвилини він ніби вивчав суперника та намагався вибити його з рівноваги, працюючи від оборони.

Після цього Жан почав атакувати, і вже за хвилину здобув чисту перемогу з рахунком 7-0, поклавши суперника на лопатки.