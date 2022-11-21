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Беленюк заявив, що не може залишатися в "такому" НОК 

Олена РощінаПонеділок, 21 листопада 2022, 18:27
Жан Беленюк на Олімпійських Іграх 2020, фото AFP via Getty Images

Борець греко-римського стилю й народний депутат Жан Беленюк просить виключити його із членів Національного олімпійського комітету України. 

Джерело: Жан Беленюк у Facebook, пост Романа Зозулі

Деталі: 21 листопада спортсмен і політик підписав заяву про виключення його зі складу членів НОК.

 

У пості він заявив: "В "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго". 

В якості пояснення Беленюк послався на пост футболіста Романа Зозулі про те, що поки суспільство справедливо обурювалося прізвищами Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса у списку членів Національного олімпійського комітету, "новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки "золоту" команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту".

Зозуля перелічив:

  • Валерій Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006, у 2012-му був усунений з посади президента Федерації легкої атлетики за корупцію
  • Сергій Бубка – член Партії регіонів (2002-2005), вийшов з партії після обрання на посаду президента НОК
  • Андрій Вінграновський – член ОПЗЖ, дружина Юлія Льовочкіна
  • Олександр Волков – член Партії регіонів (2007-2014)
  • Олександр Герега – народний депутат від Партії регіонів (2012-2014), голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го
  • Ірина Дерюгіна – FIG висунула їй звинувачення в підкупі суддів, тиску на них, впливі на остаточні результати змагань та інших порушеннях
  • Олександр Зац – член Партії регіонів (2006-2014), його пов’язує міцна особиста дружба з Борисом Колесніковим, партнер Колеснікова у бізнесі
  • Роман Мулик – член Партії регіонів (2010-2014)
  • Андрій Мельник – підозрювався у причетністості до викрадення, катування та вимагання 200 млн дол. у колишнього гендиректора ПрАТ "Нафтогазвидобування", а нині – народного депутата Семінського
  • Олександр Мендусь – колишній член Партії регіонів
  • Мирослав Карабін – колишній член Партії регіонів
  • Олег Корбан – член ОПЗЖ з 2019 року
  • Михайло Кошляк – з 2020 року є депутатом Дніпропетровської обласної ради від ОПЗЖ
  • Вадим Павленко – депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015)
  • Ігор Лисов – член Партії регіонів (2007-2014), скандальний київський забудовник
  • Сергій Лагур – разом із екс-регіоналом, а після вбивства у ДТП людини втікачем з країни Петром Димінським був співвласником нафтопереробного комплексу (НПК) Галичина у Львівській області
  • Віктор Ремський – колишній "правоохоронець", причетний до фальсифікації і вибивання "добровільних зізнань" з фігурантів "справи Павличенків"
  • Олександр Симоненко – член ОПЗЖ
  • Віктор Христоєв – колишній член Партії регіонів
  • Олександр Удовиченко – колишній член Партії регіонів
  • Ніна Уманець - після 2014 року хизувалась фото з Путіним
  • Сергій Кушнірюк– відсторонювався з поста головного тренера збірної України з гандболу через корупцію, на нього відкривали кримінальну справу.

Зозуля обурився: "Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам сунути свого носа у владу, будь то політичну чи спортивну?!".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 17 листопада на асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, членами комітету на період 2022-2026 років обрали зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук і Лілію Подкопаєву.
  • Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що покидає Національний олімпійський комітет через незгоду з результатами виборів нового складу НОК.
  • 18 листопада колишні члени ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України.

Теми: БеленюкНОКспортОПЗЖ
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