У РНБО розповіли, хто з оточення Путіна придумав знищувати енергетику України

Заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко є "головним ідеологом" знищення енергетичної інфраструктури України.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в Twitter

Пряма мова: "Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП Росії Сергій Кирієнко, який по роботі в "Росатомі" добре розуміється на сфері енергетики".

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Деталі: Він наголосив, що Україна поіменно знає, хто і за що в Росії має відповісти.

Нагадаємо: Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив УП, що вважає Кирієнка одним з ймовірних "наступників" президента Росії Володимира Путіна.

Що цьому передувало:

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