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У РНБО розповіли, хто з оточення Путіна придумав знищувати енергетику України

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 1 листопада 2022, 14:15
У РНБО розповіли, хто з оточення Путіна придумав знищувати енергетику України
Сергій Кирієнко та Володимир Путін, фото з відкритих джерел

Заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко є "головним ідеологом" знищення енергетичної інфраструктури України.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в Twitter

Пряма мова: "Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП Росії Сергій Кирієнко, який по роботі в "Росатомі" добре розуміється на сфері енергетики".

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Деталі: Він наголосив, що Україна поіменно знає, хто і за що в Росії має відповісти. 

Нагадаємо: Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив УП, що вважає Кирієнка одним з ймовірних "наступників" президента Росії Володимира Путіна.

Що цьому передувало: 

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  • Зранку 31 жовтня Росія завдала ракетних ударів по десятках містах України. Протиповітряна оборона України збила 44 із понад пів сотні ракет, запущених РФ. Внаслідок пошкодження критичної інфраструктури були проблеми з електропостачанням на Київщині, Харківщині, Запорізькій області, Дніпропетровщині та ще кількох регіонах. 
  • 31 жовтня в Україні ввели екстрені відключення електроенергії у зв’язку з масованими обстрілами критичної інфраструктури росіянами. 
  • 10 жовтня внаслідок масового обстрілу було пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та столиці.

Теми: РНБОенергетикаРосіявійна
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