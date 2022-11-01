Медведєв пригрозив Україні ядерною зброєю за звільнення своїх земель

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що деокупація Україною своїх територій є "прямим приводом" для застосування Росією ядерної зброї.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Відома теза західних країн: "Росії не можна дати перемогти у війні". Що вона означає насправді?

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Простежте просту формальну логіку. Якщо перемагає не Росія, то, мабуть, Україна.

Мета України у війні названа київським режимом - повернення всіх територій, що раніше належали їй.

Тобто відторгнення їх від Росії. Це загроза існуванню нашої держави і розпад нинішньої Росії.

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І значить, прямий привід для застосування п. 19 Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування".

Деталі: При цьому російський політик цілком серйозно заявляє, що таким чином Україна "планує ядерний конфлікт": "Що це, як не пряма провокація світової війни із застосуванням ядерної зброї?

За словами Медведєва, західні країни штовхають світ до глобальної війни.

Він також заявив, що "тільки повна і остаточна перемога Росії є гарантією від світового конфлікту".

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