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Медведєв пригрозив Україні ядерною зброєю за звільнення своїх земель

Альона Мазуренко Вівторок, 1 листопада 2022, 15:55
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що деокупація Україною своїх територій є "прямим приводом" для застосування Росією ядерної зброї.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Відома теза західних країн: "Росії не можна дати перемогти у війні". Що вона означає насправді?

Простежте просту формальну логіку. Якщо перемагає не Росія, то, мабуть, Україна.

Мета України у війні названа київським режимом - повернення всіх територій, що раніше належали їй.

Тобто відторгнення їх від Росії. Це загроза існуванню нашої держави і розпад нинішньої Росії.

І значить, прямий привід для застосування п. 19 Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування".

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Деталі: При цьому російський політик цілком серйозно заявляє, що таким чином Україна "планує ядерний конфлікт": "Що це, як не пряма провокація світової війни із застосуванням ядерної зброї?

За словами Медведєва, західні країни штовхають світ до глобальної війни. 

Він також заявив, що "тільки повна і остаточна перемога Росії є гарантією від світового конфлікту".

Нагадаємо:

  • 10 жовтня Служба безпеки України оголосила в розшук заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента  країни-агресора Дмитра Медведєва.
  • Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку.

Теми: МедведєвРосіяокупація
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