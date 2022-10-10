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СБУ оголосила в розшук Медведєва і не тільки

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 17:20
СБУ оголосила в розшук Медведєва і не тільки
Дмитро Медведєв, Getty Images

Служба безпеки України розшукує заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента  країни-агресора Дмитра Медведєва.

Джерело: база розшуку Міністерства внутрішніх справ України

Деталі: Україна звинувачує Медведєва за ст. 110 ч.2 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені особою, яка є представником влади).

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Ця стаття передбачає від п’яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна або без такої.

У базі зазначено, що Медведєв зник 1 березня.

Також СБУ оголосила в розшук речницю російського МЗС Марію Захарову.

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Її стаття ККУ – 110 ч.3  (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків). Захаровій "світить" від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.

Дата її зникнення – 14 березня.

 
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За тією ж статтею Служба розшукує речника Міноборони РФ Ігора Конашенкова. Він зник 11 березня.

 
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Нагадаємо: У понеділок Медведєв заявив, що Росія готує нові масовані удари по мирних містах України.

Теми: МедведєвкриміналСБУ
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