Медведєв зробив прогноз щодо ядерного удару по Україні

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Уявімо собі, що Росія змушена застосувати найгрізнішу зброю проти українського режиму, який вчинив масштабний акт агресії, небезпечний для самого існування нашої держави. Вважаю, що НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт і за такого розкладу. Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша за долю нікому не потрібної України".

Деталі: Медведєв переконаний, що "гинути в ядерному апокаліпсисі" країни НАТО не збираються, а тому – "проковтнуть використання будь-якої зброї" Росією.

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