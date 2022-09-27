Медведєв зробив прогноз щодо ядерного удару по Україні

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Уявімо собі, що Росія змушена застосувати найгрізнішу зброю проти українського режиму, який вчинив масштабний акт агресії, небезпечний для самого існування нашої держави. Вважаю, що НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт і за такого розкладу. Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша за долю нікому не потрібної України".

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Деталі: Медведєв переконаний, що "гинути в ядерному апокаліпсисі" країни НАТО не збираються, а тому – "проковтнуть використання будь-якої зброї" Росією.

Що було раніше:

На брифінгу 26 вересня заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що на тлі погроз президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю Сполучені Штати поки що не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до такого кроку.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у адміністрації президента США Джо Байдена є план, як діяти у разі застосування ядерної зброї Росією.

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що президент РФ Владімір Путін "блефує", коли натякає на застосування ядерної зброї.