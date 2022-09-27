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Медведєв зробив прогноз щодо ядерного удару по Україні

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 вересня 2022, 11:54
Дмитро Медведєв, фіото: Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Уявімо собі, що Росія змушена застосувати найгрізнішу зброю проти українського режиму, який вчинив масштабний акт агресії, небезпечний для самого існування нашої держави. Вважаю, що НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт і за такого розкладу. Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша за долю нікому не потрібної України".

Деталі: Медведєв переконаний, що "гинути в ядерному апокаліпсисі" країни НАТО не збираються, а тому – "проковтнуть використання будь-якої зброї" Росією.

Що було раніше:

  • На брифінгу 26 вересня заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що на тлі погроз президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю Сполучені Штати поки що не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до такого кроку.
  • Також держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у адміністрації президента США Джо Байдена  є план, як діяти у разі застосування ядерної зброї Росією.
  • Президент України Володимир Зеленський не вважає, що президент РФ Владімір Путін "блефує", коли натякає на застосування ядерної зброї. 

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Теми: Медведєвядерна зброяРосіяНАТО
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