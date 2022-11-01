ГУР: На ЗАЕС анулюють українські перепустки й поставили на даху засоби РЕБ
Окупанти попередили працівників Запорізької АЕС про анулювання перепусток українського зразка і встановили на даху енергоблоку воєнне обладнання.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР)
Дослівно ГУР: "Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня.
Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління)".
Деталі: Тим часом в Енергодар прибули так звані "кадировці", які патрулюють групами по 15-20 осіб.
Зв'язок у місті практично відсутній.
Переміщуватися містом доцільно з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.
На даху п’ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки.
У промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів.
Командний склад розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали.