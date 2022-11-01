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ГУР: На ЗАЕС анулюють українські перепустки й поставили на даху засоби РЕБ

Олена РощінаВівторок, 1 листопада 2022, 19:44
ЗАЕС, фото з сайту ГУР

Окупанти попередили працівників Запорізької АЕС про анулювання перепусток українського зразка і встановили на даху енергоблоку воєнне обладнання.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР)

Дослівно ГУР: "Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. 

Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління)".

Деталі: Тим часом в Енергодар прибули так звані "кадировці", які патрулюють групами по 15-20 осіб. 

Зв'язок у місті практично відсутній.

Переміщуватися містом доцільно з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.

ВІДЕО ДНЯ

На даху п’ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. 

У промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. 

Командний склад розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали.

Теми: ЗАЕСЕнергодарокупаціярозвідка
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