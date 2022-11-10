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Корабельне угруповання окупантів збільшилось до 12 одиниць, але без ракетоносіїв – ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 листопада 2022, 02:06
ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Корабельне угруповання флоту окупантів в Чорному морі збільшилось з 8 до 12 одиниць, при цьому в його складі так і не з’явилось ракетоносіїв.

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Дослівно: "Однак, загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними".

Деталі: Також протягом доби ракетно-артилерійськими підрозділами півдня було виконано понад сотню вогневих завдань, зокрема по пункту управління, колонні військової техніки та складах з боєприпасами ворога.

Втрати окупантів за день, відповідно, складають: 125 військових, 3 танки, 5 одиниць авто-бронетехніки та склад з боєприпасами в Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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Теми: флотРосіявійнаУкраїна
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