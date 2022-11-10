Корабельная группировка оккупантов увеличилась до 12 единиц, но без ракетоносителей - ОК "Юг"

Корабельная группировка флота оккупантов в Черном море увеличилась с 8 до 12 единиц, при этом в ее составе так и не появилось ракетоносителей.

Источник: пресс-служба ОК "Юг"

Дословно: "Однако, угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, в зоне досягаемости соответствующего вражеского оружия, остаются актуальными".

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Детали: Также в течение суток ракетно-артиллерийскими подразделениями юга было выполнено более сотни огневых задач, в частности по пункту управления, колонне военной техники и складах с боеприпасами врага.

Потери оккупантов за день, соответственно, составляют: 125 военных, 3 танка, 5 единиц авто-бронетехники и склад с боеприпасами в Бериславском районе. Окончательные потери врага доразведываются.