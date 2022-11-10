Байден сподівається на двопартійну підтримку протистояння російській агресії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу висловив сподівання на продовження безперебійної допомоги Україні незважаючи на спротив деяких республіканців.

Джерело: текстова трансляція виступу "The New York Times"

Пряма мова Байдена: "У сфері зовнішньої політики я сподіваюся, що ми продовжимо цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії в Україні".

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Деталі: Зазначається, що незважаючи на те, що, наприклад, лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнеллі підтвердив підтримку щодо надання допомоги Україні, очікується, що адміністрація Байдена може зіткнутись з жорсткішим спротивом у цьому питанні.

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