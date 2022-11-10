Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден сподівається на двопартійну підтримку протистояння російській агресії

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 листопада 2022, 01:44
Байден сподівається на двопартійну підтримку протистояння російській агресії
Джо Байден, скриншот

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу висловив сподівання на продовження безперебійної допомоги Україні незважаючи на спротив деяких республіканців.

Джерело: текстова трансляція виступу "The New York Times"

Пряма мова Байдена: "У сфері зовнішньої політики я сподіваюся, що ми продовжимо цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії в Україні".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що незважаючи на те, що, наприклад, лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнеллі підтвердив підтримку щодо надання допомоги Україні, очікується, що адміністрація Байдена може зіткнутись з жорсткішим спротивом у цьому питанні.

Знати більше: Чи зменшать США підтримку України після виборів? Пояснення з Вашингтона

Теми: БайденУкраїнавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: