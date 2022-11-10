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Байден сподівається на двопартійну підтримку протистояння російській агресії

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 листопада 2022, 02:44
Джо Байден, скриншот

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу висловив сподівання на продовження безперебійної допомоги Україні незважаючи на спротив деяких республіканців.

Джерело: текстова трансляція виступу "The New York Times"

Пряма мова Байдена: "У сфері зовнішньої політики я сподіваюся, що ми продовжимо цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії в Україні".

Деталі: Зазначається, що незважаючи на те, що, наприклад, лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнеллі підтвердив підтримку щодо надання допомоги Україні, очікується, що адміністрація Байдена може зіткнутись з жорсткішим спротивом у цьому питанні.

Знати більше: Чи зменшать США підтримку України після виборів? Пояснення з Вашингтона

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Теми: БайденУкраїнавійнаРосія
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