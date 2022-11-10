Байден надеется на двухпартийную поддержку противостояния российской агрессии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс выразил надежду на продолжение бесперебойной помощи Украине несмотря на сопротивление некоторых республиканцев.

Источник: текстовая трансляция выступления "The New York Times"

Прямая речь Байдена: "В сфере внешней политики я надеюсь, что мы продолжим этот двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии в Украине".

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Детали: Отмечается, что несмотря на то, что, например, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелли подтвердил поддержку по оказанию помощи Украине, ожидается, что администрация Байдена может столкнуться с жестким сопротивлением в этом вопросе.

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