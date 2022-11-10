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ЗМІ: США не нададуть Україні безпілотники "Gray Eagle", уникають ескалації

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 листопада 2022, 03:21
ЗМІ: США не нададуть Україні безпілотники Gray Eagle, уникають ескалації
Фото: U.S. MARINE CORPS

Адміністрація президента США Джо Байдена не надасть Україні сучасні безпілотники "Gray Eagle MQ-1C", незважаючи на прохання офіційного Києва.

Джерело: "The Wall Street Journal" з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією

Дослівно: "Це рішення позбавляє Україну сучасного озброєння, про яке Київ просив протягом багатьох місяців. Пентагон відхилив запит, побоюючись, що надання безпілотників "Gray Eagle MQ-1C"  може призвести до ескалації конфлікту і дати сигнал Москві, що США надають зброю, яка може бути націлена на позиції на території Росії".

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Деталі: Представник компанії General Atomics, яка виробляє "Сірий орел", підтвердив, що компанія була поінформована про рішення, але відмовився коментувати деталі. Представники Пентагону не змогли негайно прокоментувати ситуацію.

Члени Конгресу від обох партій підштовхували адміністрацію до надання Україні середньовисотних озброєних безпілотників, які можуть літати більше 24 годин. У вересневому листі 17 законодавців закликали адміністрацію прискорити процес розгляду питання про надання "Gray Eagle MQ-1C".

Відмова надати Україні озброєні безпілотники ускладнює для її солдат захист цивільного населення та інфраструктури, які Росія атакувала протягом всієї війни, кажуть правозахисники.

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Теми: війнаСШАУкраїнаРосія
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