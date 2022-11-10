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СМИ: США не предоставят Украине беспилотники "Gray Eagle", избегают эскалации

Станислав ПогориловЧетверг, 10 ноября 2022, 03:21
СМИ: США не предоставят Украине беспилотники Gray Eagle, избегают эскалации
Фото: U.S. MARINE CORPS

Администрация президента США Джо Байдена не предоставит Украине современные беспилотники "Gray Eagle MQ-1C", несмотря на просьбу официального Киева.

Источник: "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией

Дословно: "Это решение лишает Украину современного вооружения, о котором Киев просил в течение многих месяцев. Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников "Gray Eagle MQ-1C" может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России".

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Детали: Представитель компании General Atomics, которая производит "Серый орел", подтвердил, что компания была проинформирована о решении, но отказался комментировать детали. Представители Пентагона не смогли немедленно прокомментировать ситуацию.

Члены Конгресса от обеих партий подталкивали администрацию к предоставлению Украине средневысотных вооруженных беспилотников, которые могут летать более 24 часов. В сентябрьском письме 17 законодателей призвали администрацию ускорить процесс рассмотрения вопроса о предоставлении "Gray Eagle MQ-1C".

Отказ предоставить Украине вооруженные беспилотники затрудняет для ее солдат защиту гражданского населения и инфраструктуры, которые Россия атаковала на протяжении всей войны, говорят правозащитники.  

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Темы: войнаСШАУкраинаРосcия
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