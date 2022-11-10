Байден планирует баллотироваться в президенты, но еще хочет посоветоваться с женой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс заявил, что планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году, но с окончательным решением не спешит, потому что считает это "семейным решением".

Источник: текстовая трансляция выступления Байдена "The New York Times"

Прямая речь Байдена: "Я не чувствую никакой спешки, так или иначе (относительно решения об участии в президентских выборах - ред.)".

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Детали: По словам Байдена, он хочет обсудить этот вопрос с женой Джилл во время праздников, а сделать соответствующее сообщение в начале следующего года.