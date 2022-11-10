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Трампа переконують поки не оголошувати про участь у виборах – WP

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 07:15

Деякі давні союзники експрезидента США Дональда Трампа закликають його відкласти заяву про висунення своєї кандидатури на виборах 2024 року після того, як республіканці не здобули переконливої перемоги на проміжних виборах 8 листопада. 

Про це йдеться в публікації The Washington Post, пише "Європейська правда".

Позиція Трампа як домінуючої фігури в Республіканській партії похитнулась у вівторок увечері через результати виборів, які, за словами деяких його радників, шкодять його політичному майбутньому.

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Раніше Трамп анонсував "дуже велику заяву" 15 листопада, й вважалося, що цього дня він оголосить про участь у президентських виборах.

Однак багато республіканців звинувачують Трампа у поганих результатах кандидатів, яких підтримав Трамп, тоді як губернатор Флориди Рон Десантіс, якого експрезидент відмовився підтримати, переконливо переміг, миттєво піднявши свій авторитет як серйозного претендента на пост президента в 2024 році.

Одне джерело на умовах анонімності зазначило, що Трамп опитував своїх радників, щоб дізнатися їхню думку, але ще не ухвалив рішення. Але в інтерв'ю Fox News у середу ввечері він поставив під сумнів затримку, сказавши: "Ми досягли величезного успіху. Чому щось має змінитись?"

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"Лідери республіканців у різних штатах розраховували на те, що Дональд Трамп принесе їм перемогу вчора ввечері, а він цього не зробив, вони розчаровані. Зрозуміло, що центр тяжіння Республіканської партії перебуває в штаті Флорида, і я не маю на увазі Мар-а-Лаго", - сказав Девід Урбан, головний радник кампанії Трампа в Пенсільванії в 2016 році і його давній союзник. 

Безпосередньою причиною для обговорення радниками Трампа відтермінування його обіцяної "дуже великої заяви" став другий тур до Сенату в Джорджії. Вибраний Трампом кандидат у Сенат, легенда футболу Гершель Вокер, відставав від чинного демократа Рафаеля Ворнока і жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, що призвело до призначення другого туру виборів 6 грудня.

Детальніше про підсумки проміжних виборів до Конгресу США читайте у статті: Трамп не виграв, Байден не програв: що показали проміжні вибори у США

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