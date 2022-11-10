Трампа убеждают пока не объявлять об участии в выборах – WP

Некоторые давние союзники экс-президента США Дональда Трампа призывают его отложить заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года после того, как республиканцы не одержали убедительную победу на промежуточных выборах 8 ноября.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Позиция Трампа как доминирующей фигуры в Республиканской партии пошатнулась во вторник вечером из-за результатов выборов, которые, по словам некоторых его советников, вредят его политическому будущему.

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Ранее Трамп анонсировал "очень большое заявление" 15 ноября и считалось, что в этот день он объявит об участии в президентских выборах.

Однако многие республиканцы обвиняют Трампа в плохих результатах кандидатов, поддержанных Трампом, тогда как губернатор Флориды Рон Десантис, которого экс-президент отказался поддержать, убедительно победил, мгновенно подняв свой авторитет как серьезного претендента на пост президента в 2024 году.

Один источник на условиях анонимности отметил, что Трамп опрашивал своих советников, чтобы узнать их мнение, но еще не принял решения. Но в интервью Fox News в среду вечером он поставил под сомнение задержку, сказав: "Мы добились огромного успеха. Почему что-то должно измениться?"

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"Лидеры республиканцев в разных штатах рассчитывали на то, что Дональд Трамп принесет им победу вчера вечером, а он этого не сделал, они разочарованы. Понятно, что центр тяготения Республиканской партии находится в штате Флорида, и я не имею в виду Мар-а-Лаго", - сказал Дэвид Урбан, главный советник кампании Трампа в Пенсильвании в 2016 году и его давний союзник.

Непосредственной причиной для обсуждения советниками Трампа отсрочки его обещанного "очень большого заявления" стал второй тур в Сенат в Джорджии. Избранный Трампом кандидат в Сенат, легенда футбола Гершель Уокер, отстал от действующего демократа Рафаэля Уорнока и ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, что привело к назначению второго тура выборов 6 декабря.

Детальнее об итогах промежуточных выборов в Конгресс США читайте в статье: Трамп не выиграл, Байден не проиграл: что показали промежуточные выборы в США