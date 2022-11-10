Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії оцінила заяви РФ про відхід з Херсона

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 08:05

Розвідка Британії вважає, що відхід російських сил з правобережної Херсонщини здійснюватиметься протягом кількох днів із оборонними позиціями та прикриттям відхідних сил артилерійським вогнем.

Про це йдеться у розвідувальному оглядів міноборони Британії у четвер, пише "Європейська правда".

Відзначається, що 9 листопада міністр оборони Росії Сергєй Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині. Генерал Сергєй Суровікін, командувач російських військ в Україні, підтвердив, що вони відійдуть на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши основною причиною проблеми із постачанням.

Реклама:

Розвідка наголошує, що здатність Росії підтримувати свої сили на західному березі Дніпра опинилася під загрозою через українські удари по російських маршрутах постачання.

Під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських військ. 

"Втрата західного берега річки Дніпро біля Херсона, швидше за все, завадить Росії здійснити своє стратегічне прагнення створити сухопутний коридор до Одеси. Через обмежену кількість пунктів перетину російські сили будуть уразливі під час форсування Дніпра. Цілком ймовірно, що відхід здійснюватиметься протягом кількох днів із оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриває відхідні сили", - наголошується у зведенні.

ВІДЕО ДНЯ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що про події довкола Херсона, можна буде робити висновки пізніше з розвитку подій, проте нагадав, що Україна вже неодноразово змушувала російські війська залишити зайняті території.

За оцінкою топ-генерала США Марка Міллі, початкові дані показали, що Росія завершує виведення військ із Херсона, але на повне виведення може піти час.

Теми: ХерсонрозвідкаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: