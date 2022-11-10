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Разведка Британии оценила заявления РФ об уходе из Херсона

"Европейская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 09:05

Разведка Британии считает, что уход российских сил с правобережной части Херсонской области будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и прикрытием отходных сил артиллерийским огнем.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в четверг, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр Херсонской области. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной проблемы со снабжением.

Разведка отмечает, что способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам поставок.

При отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

Потеря западного берега реки Днепр возле Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный коридор в Одессу. позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы. Из-за ограниченного количества пунктов пересечения российские силы будут уязвимы при форсировании Днепра. По всей вероятности, отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы", - отмечается в сводке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что о событиях вокруг Херсона можно будет делать выводы позже по развитию событий, однако напомнил, что Украина уже не раз заставляла российские войска покинуть занятые территории.

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По оценке топ-генерала США Марка Милли, первоначальные данные показали, что Россия завершает вывод войск из Херсона, но на полный вывод может уйти время.

Темы: ХерсонразведкаВеликобритания
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