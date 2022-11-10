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Разведка Британии оценила заявления РФ об уходе из Херсона

"Европейская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 08:05

Разведка Британии считает, что уход российских сил с правобережной части Херсонской области будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и прикрытием отходных сил артиллерийским огнем.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в четверг, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр Херсонской области. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной проблемы со снабжением.

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Разведка отмечает, что способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам поставок.

При отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

Потеря западного берега реки Днепр возле Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный коридор в Одессу. позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы. Из-за ограниченного количества пунктов пересечения российские силы будут уязвимы при форсировании Днепра. По всей вероятности, отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы", - отмечается в сводке.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что о событиях вокруг Херсона можно будет делать выводы позже по развитию событий, однако напомнил, что Украина уже не раз заставляла российские войска покинуть занятые территории.

По оценке топ-генерала США Марка Милли, первоначальные данные показали, что Россия завершает вывод войск из Херсона, но на полный вывод может уйти время.

Темы: ХерсонразведкаВеликобритания
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