Вранці ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області – голова ОВА

Вранці 10 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по агропідприємству в Запорізькій області.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Ворог ніяк не вгамується. Близько 7 ранку 2 ракети, ймовірно С-300, вибухнули на території агропідприємства, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка".

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Деталі: Старух зазначає, що за попередніми даними, обійшлося без жертв.