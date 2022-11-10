Вранці ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області – голова ОВА
Четвер, 10 листопада 2022, 08:13
Вранці 10 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по агропідприємству в Запорізькій області.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram
Пряма мова: "Ворог ніяк не вгамується. Близько 7 ранку 2 ракети, ймовірно С-300, вибухнули на території агропідприємства, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка".
Реклама:
Деталі: Старух зазначає, що за попередніми даними, обійшлося без жертв.