Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Утром враг нанес ракетный удар по Запорожской области – глава ОГА

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 08:13
Утром враг нанес ракетный удар по Запорожской области – глава ОГА
фото из ТГ Старуха

Утром 10 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по агропредприятию в Запорожской области.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг никак не успокоится. Около 7 утра 2 ракеты, вероятно С-300, взорвались на территории агропредприятия, что на Вольнянщине. Повреждены хозяйственные постройки и техника".

Реклама:
 

Детали: Старух отмечает, что по предварительным данным, обошлось без жертв.

 

Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Запорожская область
"Власть" оккупантов в Токмаке перевозят в другой город – Федоров
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Последние новости
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
Все новости...
Реклама: