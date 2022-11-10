Утром враг нанес ракетный удар по Запорожской области – глава ОГА

Утром 10 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по агропредприятию в Запорожской области.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг никак не успокоится. Около 7 утра 2 ракеты, вероятно С-300, взорвались на территории агропредприятия, что на Вольнянщине. Повреждены хозяйственные постройки и техника".

Детали: Старух отмечает, что по предварительным данным, обошлось без жертв.